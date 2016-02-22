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بالصور: سوني تطلق سلسلة هواتفها الجديدة

22/2/2016

أطلقت شركة سوني اليابانية للإلكترونيات سلسلة هواتفها الذكية الجديدة "إكسبريا إكس" وسماعة الأذن المتطورة "إكسبريا إير" في المنتدى العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة.

ويتميز الجيل الجديد من هواتف سوني الذكية بطول عمر البطارية وكاميرا ذكية وسماعة أذن تتحدث مباشرة في أذن مستخدمها.

وقالت سوني إن تقنية الشحن التي تبنتها يمكن من خلالها استخدام بطارية الهاتف ليومين.

وأضافت أن كاميرات الجيل المقبل من الهواتف مزود بتقنية "الضبط التلقائي التنبؤي للصورة" لتمكن المستخدمين من متابعة والتقاط الأجسام المتحركة بوضوح.

وتأتي السلسلة الجديدة بثلاث نماذج هي "إكسبريا إكس" و"إكسبريا إكس إيه" و"إكس برفورمانس".

ومن المتوقع أن تطرح السلسلة الجديدة للمستخدمين هذا الصيف.
 
 
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