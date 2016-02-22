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بالصور: سامسونج تطلق هاتفها الذكي S7 و S7 إيدج

22/2/2016

تحاول سامسونج تلافي عيوب الإصدارات السابقة

كشفت شركة سامسونج عن نسختين جديدتين من الهاتف الذكي جلاكسي إس 7 وجالاكسي إس 7 إيدج.

وأحضرت سامسونج، مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك لظهور مفاجئ للإعلان عن الواقع الافتراضي المحتمل.

ويأتي هاتف جالاكسي إس 7 بشاشة 5.1 بوصة سوبر أمويلد  QHD، مع معالج سناب دراغون 820، وكاميرا  خلفية 12 ميجابكسل تعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتلافى الهاتف الجديد عيوب الهاتف السابق جالاكسي S6  من حيث الذاكرة، حيث جاء جالاكسي إس 7 مزودا ببطاقة إضافية مايكرو إس دي.

ويعمل هاتف جالاكسي S7 ببطارية كبيرة 3000 ملي أمبير، وهي أكبر من البطاريات السابقة.

ولم يتغير تصميم هاتف جالاكسي S7 كثيرا عن تصميم جالاكسي S6 ، لكنه جاء مع منحنى جديد للهاتف باتجاه الأطراف وذلك لراحة أكبر لليد، كما أن الهاتف الجديد مقاوم للماء والغبار.
 
 
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