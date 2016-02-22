البث الحي
منوعات

الهولندي يول على بعد خطوات من تدريب الأهلي المصري

22/2/2016

المدرب الهولندي" مارتن يول" – أرشيف

بات الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق لفريق توتنهام الإنجليزي على بعد خطوات من تدريب النادي الأهلي  المصري لكرة القدم بعد التوصل لاتفاق شبه نهائي بينه وبين إدارة القلعة  الحمراء.

اتفق الطرفان على أن يحضر يول معه مدربا عاما ومدربا للأحمال على أن  يتقاضى الثلاثي راتبا شهريا يتراوح بين 150 إلى 170 ألف دولار.

وفي حال الاتفاق بشكل نهائي على كافة بنود العقد سيتم الإعلان رسميا عقب مباراة الأهلي والمصري التي ستقام غدا الثلاثاء والمؤجلة من المرحلة  السابعة من الدوري الممتاز.

وكانت تقارير صحفية مصرية وهولندية قد نشرت أنباء عن موافقة يول على  تدريب الاهلي لمدة موسم ونصف تبدأ من شهر مارس المقبل.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)