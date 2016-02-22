الهولندي يول على بعد خطوات من تدريب الأهلي المصري

المدرب الهولندي" مارتن يول" – أرشيف

بات الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق لفريق توتنهام الإنجليزي على بعد خطوات من تدريب النادي الأهلي المصري لكرة القدم بعد التوصل لاتفاق شبه نهائي بينه وبين إدارة القلعة الحمراء.

اتفق الطرفان على أن يحضر يول معه مدربا عاما ومدربا للأحمال على أن يتقاضى الثلاثي راتبا شهريا يتراوح بين 150 إلى 170 ألف دولار.

وفي حال الاتفاق بشكل نهائي على كافة بنود العقد سيتم الإعلان رسميا عقب مباراة الأهلي والمصري التي ستقام غدا الثلاثاء والمؤجلة من المرحلة السابعة من الدوري الممتاز.

وكانت تقارير صحفية مصرية وهولندية قد نشرت أنباء عن موافقة يول على تدريب الاهلي لمدة موسم ونصف تبدأ من شهر مارس المقبل.