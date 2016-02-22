المتحدث باسم الجيش المصري يقر بحصول طفل على المؤبد

أحمد قرني ـ الطفل المحكوم عليه بالمؤبد

أقر المتحدّث باسم الجيش المصري، مساء الأحد، بحصول الطفل أحمد منصور قرني شرارة (4 سنوات)، على حكم غيابي بالمؤبد (25 عاماً)، من محكمة عسكرية.

إلا أن العقيد محمد سمير المتحدث باسم الجيش المصري، قال إن الطفل قرني يبلغ من العمر 16 عاما، ولكن الطفل الذي ظهر مع والده في وسائل الإعلام المصرية يبلغ من العمر 4 أعوام، وكان عمره وقت وقوع الأحداث عامين فقط.

ويعد هذا أول تعليق رسمي على قضايا متعلقة بأحكام عسكرية، أثارت لغطًا في وسائل الإعلام، لا سيما أن المتهم يبلغ من العمر 4 أعوام فقط.

وبحسب بيان نُشر علي صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال المتحدث، العميد محمد سمير، إن "الطفل أحمد منصور قرني شرارة، متهم في قضية إتلاف عمد لمنشآت ومرافق، وقتل 3 أشخاص، في أحداث وقعت عقب فض تجمع للإخوان في يناير/ كانون ثان 2014، بمحافظة الفيوم (وسط)، وفق محضر تحريات قطاع الأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخل وزارة الداخلية المصرية)".

وأشار أن "القضية تم تحويلها من النيابة العامة في فبراير/ شباط 2015، إلى النيابة العسكرية، والمتهم أحمد شرارة، مسجل فيها، كمتهم هارب، ولم يستجوب ضمن متهمين يبلغ عددهم 116، بالاتهامات السابقة، حتى صدور حكم بحقهم في 16 فبراير/ شباط الجاري".

وكانت محكمة غرب القاهرة العسكرية، أصدرت، في 16 الشهر الجاري، حكمًا بالإدانة بالسجن المؤبد (25 عامًا)، على 116 متهمًا (غيابيًا على 104 متهمين (بينهم الطفل)، و12 حضوريًا)، من محافظة الفيوم، في القضية رقم 58 لسنة 2015.وقال مصدر قانوني للأناضول، اليوم، متحفظًا علي ذكر اسمه، إن الطفل، شرارة، من ضمن المحكوم عليهم بالمؤبد (25 عامًا) غيابيًا ، بحسب أوراق القضية، موضحاً أنه، من مواليد 10 سبتمبر/أيلول 2012″.