الحريري: أناشد السعودية بعدم التخلي عن لبنان

ناشد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، المملكة العربية السعودية بعدم التخلي عن لبنان في هذه المرحلة.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي الاثنين:" نقول للمملكة ولدول الخليج إن الأصوات الشاذة لا تنطق باسم لبنان".

وقررت السعودية الجمعة الماضي إجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان، ووقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي اللبناني بقيمة أربعة مليارات دولار، نظرا لمواقف حزب الله المعادية من الرياض، ولا سيما فيما يخص الاعتداء على سفارة السعودية وقنصليتها في إيران قبل بضعة أسابيع، وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن تأييدها لقرار المملكة.

وأضاف الحريري: " أطالب العاهل السعودي باستمرار دعمه العسكري للبنان ولن نسمح بتسليم لبنان إلى مشروع الفتنة وتقسيم المنطقة".

وتابع الحريري: "تاريخ السعودية ودول الخليج مع لبنان معروف وواضح" وقال إن :" خروج الدبلوماسية اللبنانية عن الإجماع العربي خطيئة.

ووقع الحريري ودبلوماسيون لبنانيون وثيقة تضامن لرفض الحملات التي تشوه صورة لبنان ولتأكيد دعمهم للمملكة العربية السعودية.

من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام عقب اجتماع استثنائي للحكومة اليوم إن لبنان لن ينسى مواقف السعودية ودعمها لبنان كما لن ينسى موقف الخليج كله.

وأضاف سلام :" موقفنا ثابت من إدانة أي اعتداء على المملكة العربية السعودية ونشدد على ذلك".

وقال :" نحرص دائما على التواصل مع السعودية وتوثيق علاقتنا مع إخواننا العرب".

من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن موقف لبنان كان ثابتا بإدانة الاعتداء على السفارة السعودية في إيران.

وأكد أن موقف حزب الله لا يمثل الدولة وأن لبنان دائما مع احترام الإجماع العربي.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني إن لبنان يحتاج للسلاح للقيام بدوره في الدفاع عن كل العرب وليس عن لبنان فقط".

وعقدت الحكومة اللبنانية صباح اليوم جلسة استثنائية مخصصة للبحث في الموقف السعودي وموقف لبنان من قضية التضامن العربي.

وكانت قيادات في قوى الرابع عشر من آذار حملت حزب الله مسؤولية ضرب استقرار لبنان الأمني والمعيشي وتدهورِ العلاقات مع السعودية، كما طالبوا في ختام اجتماع طارئ في بيروت حزب الله بالانسحاب من سوريا، وأكدوا رفضهم المس بسيادة أي دولة عربية.