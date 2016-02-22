إضراب للمعلمين في الضفة الغربية يحدث إرباكا في المدارس

إضراب المعلمين بالضفة

شهدت المدارس الفلسطينية في الضفة الغربية الأحد إضرابا للمعلمين رغم دعوة وزارة التعليم العالي الفلسطينية واتحاد المعلمين لهم إلى مواظبة العمل بعد الإرباك الذي ساد في المدارس الأسبوع الماضي.



وكان إضراب مماثل قد شل المدارس الحكومية الاربعاء والخميس الماضيين.



ووجهت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عبر مكبرات الصوت في المساجد الليلة الفائتة وصباح الأحد دعوة إلى الالتزام بالتدريس، غير أن هذه الدعوات لم تجد آذانا صاغية.



ويطالب المعلمون بتحسين رواتبهم أسوة بباقي الموظفين العاملين في القطاع الحكومي.



واعتقلت قوات الامن الفلسطينية الأسبوع الماضي أكثر من 20 معلما قبل إطلاق سراحهم بعد يومين، في أعقاب حالة غضب سادت أوساط المعلمين.