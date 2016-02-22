البث الحي
منوعات

إضراب للمعلمين في الضفة الغربية يحدث إرباكا في المدارس

21/2/2016
إضراب المعلمين بالضفة

شهدت المدارس الفلسطينية في الضفة الغربية الأحد إضرابا للمعلمين رغم دعوة وزارة التعليم العالي الفلسطينية واتحاد المعلمين لهم إلى مواظبة العمل بعد الإرباك الذي ساد في المدارس الأسبوع الماضي.
    
وكان إضراب مماثل قد شل المدارس الحكومية الاربعاء والخميس الماضيين.
    
ووجهت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عبر مكبرات الصوت في المساجد الليلة الفائتة وصباح الأحد دعوة إلى الالتزام بالتدريس، غير أن هذه الدعوات لم تجد آذانا صاغية.
    
ويطالب المعلمون بتحسين رواتبهم أسوة بباقي الموظفين العاملين في القطاع الحكومي.
    
واعتقلت قوات الامن الفلسطينية الأسبوع الماضي أكثر من 20 معلما قبل إطلاق سراحهم بعد يومين، في أعقاب حالة غضب سادت أوساط المعلمين.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)