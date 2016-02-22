أوغلو يعلن عن حزمة مساعدات حكومية للشركات السياحية

أعلن رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، عن حزمة مساعدات حكومية للشركات العاملة في مجال السياحة بالبلاد، وتشمل حزمة المساعدات تسهيـل حصول الشركات السياحية على القروض وإعادة جدولة ديون الشركات السياحية التركية على مدى 3 سنوات.

وأضاف خلال كلمته (الاثنين) بشان تنشيط القطاع السياحي بالبلاد، أن تركيا ستوفر رحلات جوية إلى كافة المناطق السياحية في البلاد ضمن جهود تنشيط السياحة، كما ستدعم الدولة الشركات العاملة في مجال السياحة التي تجد صعوبة في تسديد قروضها.

وأشار "داود أوغلو" إلى أن الحكومة ستؤسس مؤسسات عامة تابعة للدولة تعمل في مجال السياحة البحرية، داعياً السياح من كافة دول العالم بالقدوم إلى تركيا، ولفت إلى أن تـركيـا تمـر بمرحلـة حساسـة للغاية.

وتابع: "ننتظر من كافة الأطراف الفاعلة الوقوف إلى جانبنا، كما لا ينبغي للمعارضة الوقوف إلى جانب دول معادية ضد الدولة التركية بزعم المعارضة".