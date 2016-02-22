ألمانيان يسطوان على المنازل خلال تشييع جنازات أصحابها

ألمانيان يسرقان منازل أشخاص خلال تشييع جنازتهم

بدأت في ألمانيا (الاثنين) محاكمة شابين متهمين بالسطو على منازل أثناء تشييع جنازة أصحابها ومواراتهم الثرى في غرب ألمانيا.

يتهم الشابان 23/ و 24 عاما/ بأنهما كانا يتحينان فرصة ذهاب أهالي المتوفين أو أقاربهم أو جيرانهم وأصدقائهم في مدينة راتينجن و مدينة هان بولاية شمال الراين فيستفاليا غرب ألمانيا لدفن ذويهم للسطو على هذه المنازل.

ويواجه اللصان اتهامات بسرقة ألفي يورو ذات مرة و25 ألف يورو مرة أخرى وكذلك سيارة في جريمة ثالثة ، وقالت أرملة أحد المتوفين 72 عاما في شهادتها أمام محكمة دوسلدورف الابتدائية "لقد كان هذا اليوم هو أسوأ يوم يختاره اللصان لتنفيذ جريمتهما".