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أسعار النفط تصعد مقتربة من 32 دولارا للبرميل

22/2/2016

أسعار النفط العالمية تقترب من 32 دولارا للرميل

قفزت أسواق النفط  بنحو سبعة بالمئة (الاثنين) بعد تكهنات عن تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي وموجة صعود في الأسهم  إضافة إلى توقعات بأن تراجع أسعار النفط  ربما بلغ مداه بعد انهيار دام لنحو عشرين شهرا.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.07 دولار بما يعادل سبعة بالمئة إلى 31.71 دولارا للبرميل. وزادت عقود برنت 1.85 دولار أو 5.6 بالمئة إلى 34.86 دولارا

وتلقت الأسعار دعما إضافيا من قول وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج النفط الصخري الأمريكي قد يتراجع 600 ألف برميل يوميا هذا العام و200 ألف برميل يوميا في 2017 ، كما ساعدت أسعار الأسهم الأمريكية المرتفعة النفط أيضا حيث صعدت أسهم شركات نفطية مثل شيفرون.

وقال العراق إنه ينوي زيادة مستويات إنتاج النفط إلى أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا على مدى السنوات الخمس المقبلة وتصدير ستة ملايين برميل يوميا

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