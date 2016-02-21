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46 قتيلا في تفجيرين بحمص

21/2/2016

ارتفاع حصيلة القتلى بتفجيرات حمص

أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع حصيلة التفجيرين اللذين وقعا بوسط مدينة حمص السورية  صباح اليوم الأحد إلى 46 قتيلا.

وعرضت قناة الإخبارية التلفزيونية الموالية للحكومة السورية لقطات لواجهات محلات محطمة وحطام في الشوارع ومصابين وسيارات محترقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أحد الانفجارين ناتج عن عبوة ناسفة، والآخر تم بسيارة مفخخة.

وتعرضت أحياء عديدة في مدينة حمص، التي بات أغلب أحيائها تحت سيطرة النظام، لعدة تفجيرات في وقت سابق كان آخرها الشهر الماضي في الحي نفسه، وأسفر عن مقتل 22 شخصا وتبناه تنظيم الدولة" ولم تعلن أي جهة  مسئوليتها عن هذين التفجيرين حتى الآن.

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