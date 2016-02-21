مقتل 7 في إطلاق نار عشوائي بولاية ميشيغان الأمريكية

عناصر من الشرطة الأمريكية/ أرشيفية

قالت السلطات الأمريكية إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص وأصيب آخرون الليلة الماضية في سلسلة من حوادث إطلاق النار العشوائي على ما يبدو بولاية ميشيغان.

وذكرت إدارة الأمن العام في مقاطعة كالامازو عبر صفحتها على موقع فيسبوك أن القتلى سقطوا في ثلاثة حوادث إطلاق نار على الأقل بالمقاطعة.

وقالت وسائل إعلام محلية في وقت مبكر اليوم الأحد إن فتاة مراهقة فارقت الحياة بعد إصابتها بالرصاص ليرتفع عدد القتلى إلى سبعة.

وكان بول ماتياس نائب قائد شرطة المقاطعة قال لقناة (ان.بي.سي نيوز) "يبدو أننا نتعامل مع السيناريو الأسوأ .. هناك من يقود سيارة ويطلق النار عشوائيا" وأصيب ثلاثة آخرون في الهجمات.

ووصفت إدارة الأمن العام المشتبه به بأنه رجل أبيض في الخمسينيات من العمر، ويُعتقد أنه كان يقود سيارة دفع رباعي.

وقالت قناة (دبليو.دبليو.ام.تي) التلفزيونية على موقعها الإليكتروني في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد نقلا عن جيف هادلي قائد الأمن العام في كالامازو أن السلطات ألقت القبض على شخص "يشتبه فيه بشدة" في إطلاق النار.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن أربعة أشخاص قتلوا بالرصاص في مطعم، بينما قتل اثنان آخران في متجر بمقاطعة كالامازو الواقعة في جنوب غرب ميشيغان.

ولا يوجد رابط بين الضحايا ومواقع حوادث إطلاق النار على ما يبدو. ولم يتضح بعد الدافع وراء حوادث إطلاق النار، بحسب وكالة رويترز.

ولم يتسن الاتصال بالسلطات للتحقق من صحة التقارير من مصدر مستقل؛ لكنها أكدت عدد القتلى في مقابلات مع وسائل إعلام. ولم يكشف عن هويات الضحايا لكن وسائل إعلام محلية قالت إن أحد القتلى طفل في الثامنة من العمر.