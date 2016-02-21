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مقتل شرطيين في تفجير استهدف سيارتين بشمال سيناء

21/2/2016
جانب من الاشتباكات في سيناء ـ أرشيف

قُتل شرطيان مصريان وأصيب آخران، إثر تفجير استهدف سيارتين لقوات الأمن بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء ، حسب مصدر أمني.

وأفاد مصدر أمني "بمقتل اثنين، وإصابة 2 آخرين بجروح جراء استهداف سيارة مصفحة، وأخرى دفع رباعي لقوات الشرطة، عبر عبوة ناسفة بمنطقة (رمانة) غرب مدينة بئر العبد ‏بشمال سيناء".

وأشار المصدر إلى أن "قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا بمحيط الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتجري تمشيطًا للمنطقة تحسبًا لوجود عبوات أخرى".

وينشط في شمال سيناء، عدد من التنظيمات المسلحة، أبرزها "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني  2014، مبايعته لتنظيم الدولة، وتغيير اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".
ويستخدم الجيش المصري مروحيات "الأباتشي" ومقاتلات "إف 16" الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط الجماعات المسلحة.

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