مفاجأة :الفياجرا قد تنقذ من الموت

الفياجرا قد تنقذ الغواصين من الموت -أرشيف

بعكس ما هو شائع عن الفياجرا وأنها قد تسبب الوفاة، وفي مفاجأة مثيرة كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن جرعة صغيرة من العقار الشهير، يمكن أن تنقذ حياة السباحين والغواصين الذين يعانون حالة مرضية مفاجئة قد تهدد بموتهم، عند السباحة في المياه الباردة.

وأوضح الباحثون بمركز ديوك الطبي، بولاية نورث كارولينا الأمريكية، أن عقار الفياجرا يمكن أن يعالج حالة مرضية تسمى "الوذمة الرئوية الناجمة عن السباحة" تحدث عندما ينزل الرياضيون والغواصون في المياه الباردة بشكل مفاجئ، ونشروا نتائج دراستهم في مجلة "جمعية القلب الأمريكية".

وأضاف الباحثون، أن "الوذمة الرئوية الناجمة عن السباحة" تؤدي إلى تجمع الدم في القلب والرئتين، وتشمل أعراضها السعال الذي يصاحبه نزول الدم، وصعوبة في التنفس وانخفاض الأكسجين في الدم، وغالبًا ما تتوقف الأعراض خلال 24 ساعة، لكنها قد تكون قاتلة فى بعض الأحيان إذا لم يتلق المرضى الرعاية الطبية اللازمة.

ودرس قائد فريق البحث الدكتور ريتشارد مون، بمركز ديوك الطبي، حالة 10 رياضيين عانوا من "الوذمة الرئوية الناجمة عن السباحة" أثناء إحدى المنافسات الدولية، وقارن حالتهم مع 20 سباحًا لم يعانوا من تلك الحالة المرضية.

وأثبتت الدراسة أن تناول جرعة صغيرة من عقار الفياجرا قبل السباحة يقلل الضغط في الرئتين، ومن ثم يقلل فرص الإصابة بـ"الوذمة الرئوية الناجمة عن السباحة".

والفياجرا، عقار شهير يستخدم لعلاج ضعف الانتصاب عند الذكور، ويمكن أن يساعد أيضًا في حالات ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي.

وقد بدأ مجموعة من العلماء البريطانيون، أواخر العام 2014، في البحث عن استخدامات أخرى للفياجرا، واختبار قدرته على منع الإصابة بالزهايمر، عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الدماغ البشرية.