البث الحي
منوعات

مفاجأة :الفياجرا قد تنقذ من الموت

21/2/2016

الفياجرا قد تنقذ الغواصين من الموت -أرشيف

  بعكس ما هو شائع عن الفياجرا وأنها قد تسبب الوفاة، وفي مفاجأة مثيرة كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن جرعة صغيرة من العقار الشهير، يمكن أن تنقذ حياة السباحين والغواصين الذين يعانون حالة مرضية مفاجئة قد تهدد بموتهم، عند السباحة في المياه الباردة.

وأوضح الباحثون بمركز ديوك الطبي، بولاية نورث كارولينا الأمريكية، أن عقار الفياجرا يمكن أن يعالج حالة مرضية تسمى "الوذمة الرئوية الناجمة عن السباحة" تحدث عندما ينزل الرياضيون والغواصون في المياه الباردة بشكل مفاجئ، ونشروا نتائج دراستهم في مجلة "جمعية القلب الأمريكية".

وأضاف الباحثون، أن "الوذمة الرئوية الناجمة عن السباحة" تؤدي إلى تجمع الدم في القلب والرئتين، وتشمل أعراضها السعال الذي يصاحبه نزول الدم، وصعوبة في التنفس وانخفاض الأكسجين في الدم، وغالبًا ما تتوقف الأعراض خلال 24 ساعة، لكنها قد تكون قاتلة فى بعض الأحيان إذا لم يتلق المرضى الرعاية الطبية اللازمة.

ودرس قائد فريق البحث الدكتور ريتشارد مون، بمركز ديوك الطبي، حالة 10 رياضيين عانوا من "الوذمة الرئوية الناجمة عن السباحة" أثناء إحدى المنافسات الدولية، وقارن حالتهم مع 20 سباحًا لم يعانوا من تلك الحالة المرضية.

وأثبتت الدراسة أن تناول جرعة صغيرة من عقار الفياجرا قبل السباحة يقلل الضغط في الرئتين، ومن ثم يقلل فرص الإصابة بـ"الوذمة الرئوية الناجمة عن السباحة".

والفياجرا، عقار شهير يستخدم لعلاج ضعف الانتصاب عند الذكور، ويمكن أن يساعد أيضًا في حالات ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي.

وقد بدأ مجموعة من العلماء البريطانيون، أواخر العام 2014، في البحث عن استخدامات أخرى للفياجرا، واختبار قدرته على منع الإصابة بالزهايمر، عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الدماغ البشرية. 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)