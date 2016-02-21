مخرج سينمائي يهودي :إسرائيل دولة إرهابية

مخرج يهودي يصف إسرائيل بأنها دولة إرهابية-أرشيف

وصف أودي ألوني المخرج السينمائي اليهودي وابن عضوة الكنيست السابقة شولاميت ألوني إسرائيل بأنها دولة إرهابية ،وقال إن حكومتها لا تمنح الديموقراطية إلا لأصحاب البشرة البيضاء فقط.

ووفقا لموقع القناة الإسرائيلية السابعة التابعة للمستوطنين فإن ألوني وجه انتقاداته الحادة للدولة العبرية في كلمة له بمهرجان برلين السينمائي بعد فوزه بجائزة عن فيلمه " مفترق 48″.

وانتقد المخرج اليهودي الذي يحمل الجنسية الأمريكية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب دعمها الواضح لإسرائيل، وأنها لم تذكر كلمة احتلال في أي من خطاباتها، وفق قوله.

وأضاف أن ميركل تبيع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المزيد من الغواصات النووية حتى يواصل السياسة التي ينتهجها ضد الفلسطينيين، و "هي بذلك تدعم النظام الفاشي في إسرائيل".

وفي إطار تعليقه على الأسير الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ أكثر من ثمانين يوما، قال ألوني إن ذلك يشكل نموذجا لانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني وصورة واضحة عن الحقوق التي يحصل عليها غير اليهودي في إسرائيل، فهو غير متهم بأي تهمة؛ لكنه يعاني ويفترض أن يموت في كل يوم.

وأشار ألوني إلى أن فيلمه الذي أخرجه وفاز بجائزة في مهرجان برلين يتناول قصة حب بين شاب وفتاة عربيين في مدينة اللد العربية داخل إسرائيل، ويظهر حجم الاضطهاد الخارجي الذي يمارسه المجتمع الإسرائيلي اليهودي على العرب داخل إسرائيل، معتبرا أن نتنياهو يبث قيم الكراهية، في حين أن الفيلم الذي عرضه يتناول قيم المحبة.