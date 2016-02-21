كيري: اتفاق مبدئي حول هدنة في سوريا خلال أيام

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه توصل لاتفاق مبدئي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لبدء هدنة في سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف كيري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني ناصر جون بالعاصمة الأردنية، عمان الأحد :" الأزمة السورية ستحل من خلال حكومة انتقالية لن يكون الأسد على رأسها".

وعن دور الأردن قال كيري:" الأردن له دور في حل المشاكل والأزمات الصعبة في المنطقة".

وأكد كيري أن الولايات المتحدة قررت منح الأردن 1.6 مليار دولار على شكل مساعدات لتعزيز أمنها الحدودي وتعزيز اقتصادها منها 450 مليون دولار مساعدات عسكرية.

وحول أزمة اللاجئين السوريين قال وزير الخارجية الأمريكي:" مئات الآلاف لا يزالون عالقين في مناطق لا تصل إليها المساعدات الإنسانية بسوريا والولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الأردن في عملية استضافة اللاجئين".

وأكد كيري أن نحو 114 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وصلت إلى خمس مناطق محاصرة بضواحي دمشق".

وشدد كيري على أن :" استخدام سلاح التجويع يعتبر جريمة حرب لن تسمح الولايات المتحدة باستمراره ".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إنه ناقش مع نظيره الأمريكي الأوضاع في سوريا وليبيا.

وأضاف جودة أن زيارة كيري تأتي قبل لقاء العاهل الأردني عبد الله الثاني بالرئيس الأمريكي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وحول الأزمة السورية قال جودة إن الأردن متوافق أن حل الأزمة في سوريا لن يكون إلا وفق المسار السياسي.