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صور…مظاهرات في الرباط إحياء لذكرى احتجاجات 20 فبراير

21/2/2016

تظاهر مئات من ناشطي "حركة 20 فبراير" الاحتجاجية مساء السبت بالعاصمة المغربية الرباط إحياء للذكرى الخامسة لانطلاقها في غمرة ما سمي "الربيع العربي" قبل خمسة أعوام، رافعين شعارات تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.

 وساهمت احتجاجات 20 فبراير/شباط في تبني دستور جديد في المغرب في تموز/يوليو 2011، تلته انتخابات برلمانية نهاية السنة نفسها فاز فيها الإسلاميون للمرة الأولى في تاريخهم، وتم تشكيل حكومة ائتلافية من أربعة أحزاب ما زالوا يقودونها.

لكن تظاهرات الحركة تراجعت بشكل كبير، عقب انسحاب جماعة العدل والإحسان الإسلامية منها، إضافة إلى اعتقال العديد من ناشطيها بتهم وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها "مفبركة".

وقد تجمع مئات من ناشطي الحركة، بينهم عاطلون عن العمل وحقوقيون، في ساحة "باب الأحد" بجوار المدينة القديمة للعاصمة الرباط، ثم ساروا في اتجاه البرلمان المغربي، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

ورفع المتظاهرون شعارات طالبت بـ"الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية" وبـ "إسقاط الفساد والاستبداد".

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