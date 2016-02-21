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صور .. إنتر ميلان يستعيد الانتصارات في الدوري الإيطالي

21/2/2016

استعاد إنتر ميلان نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالدوري الإيطالي لكرة القدم،  بعدما تغلب 3 / 1 على ضيفه سامبدوريا السبت في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة، والتي شهدت أيضا فوز فيرونا على جاره كييفو بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد إنتر إلى 48 نقطة في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد سامبدوريا عند 25 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)؛ ليتأزم موقفه بشدة في صراعه للهروب  من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية.

فعلى ملعب جوتسيبي مياتزا (معقل إنتر) سجل دانييلو دي أمبروزيو الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 24، قبل أن يضيف جواو ميراندا الهدف الثاني في الدقيقة 57، فيما تكفل ماورو إيكاردي بتسجيل الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة الثالثة والسبعين.

وأحرز النجم المخضرم فابيو كوالياريلا هدف حفظ ماء الوجه لسامبدوريا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.       

ويعد هذا هو الانتصار الأكبر لإنتر في المسابقة هذا الموسم منذ فوزه برباعية بيضاء على مضيفه أودينيزي في 12 كانون أول/ديسمبر الماضي.       

 
 

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