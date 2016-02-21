صحيفة ألمانية: 200 ألف لاجئ ينتظرون على الشاطئ الليبي

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن تشديد إجراءات الرقابة على حدود دول الاتحاد الأوربي في طريق البلقان ستدفع بعصابات التهريب الدولية إلى سلوك طرق جديدة صوب الشمال .

وأوضحت صحيفة ” فيلت آم زونتاج” الألمانية أن تشديد التأمين لحدود الاتحاد الأوربي في بحر إيجة بين اليونان وتركيا سيؤدي باللاجئين إلى اللجوء إلى سلوك طرق أخرى من بينها الطريق الخطير في البحر المتوسط انطلاقا من ليبيا ومصر.

وتابعت الصحيفة، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية، أن أجهزة استخبارات من دول مختلفة لاحظت أن ما بين 150 إلى 200 ألف لاجئ موجودون على الساحل الليبي في انتظار تحسن ظروف الطقس للتوجه إلى أوربا عبر المتوسط.

وأضافت أن هؤلاء قادمون في المقام الأول من إريتريا ونيجيريا والصومال، كما ذكرت أن أعداد اللاجئين القادمين من سوريا آخذة في الزيادة.

وتوقعت الصحيفة أن تسلك عصابات تهريب اللاجئين مستقبلا طرقا أخرى عبر البحر الأسود وجورجيا وروسيا وكذلك من ألبانيا عبر البحر إلى إيطاليا.

وقالت الصحيفة إن هناك تحذيرات داخل دوائر أمنية من أن تشديد حماية الحدود سيقلل من ضغط تدفق المهاجرين لكنه لن يتغلب عليه، وذلك بسبب استمرار الحرب الطاحنة في سوريا والموقف السيء في الكثير من مخيمات اللاجئين بالإضافة إلى الصراعات المتعددة في أفريقيا.