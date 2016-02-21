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شاهد :21 مشتبها به يمثلون أمام المحكمة بعد انفجار أنقرة

21/2/2016

قال مسؤولون إن 21 من المشتبه بهم مثلوا أمام محكمة تركية اليوم الأحد  بعد اعتقالهم على خلفية انفجار السيارة الملغومة في العاصمة التركية أنقرة.

وانفجرت سيارة ملغومة يوم الأربعاء "17 من فبراير/شباط" في أنقرة بجوار حافلات عسكرية بالقرب من مقر القوات المسلحة والبرلمان ومبان حكومية أخرى، ما أدى لمقتل 28 شخصا.

وقال رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" إن 22 شخصا اعتقلوا حتى الآن لصلتهم بالتفجير فيما شُددت إجراءات الأمن في أنحاء البلاد.

وأعلنت جماعة صقور حرية كردستان التي كان لها صلة بحزب العمال الكردستاني يوم الجمعة "19 " مسؤوليتها عن التفجير.

لكن تركيا قالت إن الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري متورط في التفجير، وإنه يتعاون مع حزب العمال الكردستاني المحظور.

ولا تعتبر واشنطن الاتحاد الديمقراطي الكردي منظمة إرهابية وتدعمه في حربه على تنظيم الدولة.

وأدى ذلك لزيادة حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن بسبب اختلاف سياسة البلدين فيما يتعلق بشمال سوريا. ودعا داود أوغلو الولايات المتحدة لتقديم دعم غير مشروط للحرب على المقاتلين الأكراد السوريين.

 

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