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شاهد: مهرجان الثلج في كردستان العراق

21/2/2016

مهرجان الثلج في كردستان العراق يجذب العشرات لمنحدرات التزلج بالمنطقة خرج عشرات من هواة التزلج إلى المنحدرات في منتجع منطقة الحاج عمران قرب الحدود العراقية الإيرانية وأُقيم أول مهرجان للتزلج في المنطقة في العام 1957.

وقال عبد الواحد حسين حاكم منطقة الحاج عمران إن المهرجان يتزامن وأزمة مالية تؤثر سلبا على استقرار واقتصاد منطقة كردستان شبه المستقلة في العراق.

أضاف حسين "كردستان اليوم تعيش مرحلة صعبة من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية. فمواطني كردستان هذه الأيام الذين يجلسون أمام التلفزيونات يشعرون بنوع من الضغط على عقولهم. ونحن نريد تهيئة أجواء مناسبة لتخفيف هذا الضغط اللي على العقول ومناخ المواطنين في كردستان".

ومعظم زوار المنتجع قدموا من مدن أربيل ودهوك والسليمانية القريبة. وقال "مولوي جبار وهاب" رئيس لجنة السياحة في كردستان إنه يأمل أن يسهم هذا المهرجان وغيره من المهرجانات والمناسبات في تعزيز السياحة بالمنطقة.

 

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