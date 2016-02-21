شاهد: مهرجان الثلج في كردستان العراق

مهرجان الثلج في كردستان العراق يجذب العشرات لمنحدرات التزلج بالمنطقة خرج عشرات من هواة التزلج إلى المنحدرات في منتجع منطقة الحاج عمران قرب الحدود العراقية الإيرانية وأُقيم أول مهرجان للتزلج في المنطقة في العام 1957.

وقال عبد الواحد حسين حاكم منطقة الحاج عمران إن المهرجان يتزامن وأزمة مالية تؤثر سلبا على استقرار واقتصاد منطقة كردستان شبه المستقلة في العراق.

أضاف حسين "كردستان اليوم تعيش مرحلة صعبة من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية. فمواطني كردستان هذه الأيام الذين يجلسون أمام التلفزيونات يشعرون بنوع من الضغط على عقولهم. ونحن نريد تهيئة أجواء مناسبة لتخفيف هذا الضغط اللي على العقول ومناخ المواطنين في كردستان".

ومعظم زوار المنتجع قدموا من مدن أربيل ودهوك والسليمانية القريبة. وقال "مولوي جبار وهاب" رئيس لجنة السياحة في كردستان إنه يأمل أن يسهم هذا المهرجان وغيره من المهرجانات والمناسبات في تعزيز السياحة بالمنطقة.