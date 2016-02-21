شاهد: مصري يصافح ترامب ويؤيد دعوته بمنع دخول المسلمين

بثت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية تسجيلا مصورا لشخص مصري يدعى إلهامي إبراهيم، وهو يصافح دونالد ترامب المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الأمريكية.

ويظهر التسجيل الرجل وهو يقول لترامب خلال وجوده بالمجمع الانتخابي بولاية كارولينا الجنوبية التي فاز فيها السبت "أنا مسلم وأحبك وأدعمك إلى أخر الطريق وأنت الرئيس القادم".

وأدار ترامب المثير للجدل ظهره للشخص وقال لمؤيديه وللمصورين " انظروا إنه مسلم ويؤيدني وبعدها التفت إليه وصافحه فقال له الرجل مرة أخرى أنا مسلم وأحبك وأؤيدك طول حياتي".

ورغم أن بابا الفاتيكان نفسه وصف ترامب قبل يومين بأنه ليس مسيحيا بسبب موقفه المناهض للمهاجرين، ورغم أن تصريحات ترامب المعادية للمسلمين قد أحدثت ضجيجا هائلا ليس في العالم العربي والإسلامي فحسب؛ بل في جميع أنحاء العالم إلا أن هذا الشخص، و هو بحسب وكالة رويترز رجل أعمال مصري ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1979، قد أعلن صراحة تأييده لدعوة ترامب "العنصرية" الخاصة بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد حصل إبراهيم على الجنسية الأمريكية بعد 20 عاما من دخوله البلاد عام 1979، وقد برر موقفه المؤيد لترامب، بقوله لوكالة رويترز في مقابلة خاصة، إنه انزعج من التحولات التي طرأت على المجتمع في مصر حيث يرى أن نسبة البطالة العالية والفقر دفعا الكثير من الشبان المصريين إلى التطرف الديني، على حد تعبيره.

وأضاف أنه يؤيد منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة إلى أن تستطيع السلطات تحديد من منهم يشكل تهديدا رغم أن حظرا كهذا قد يسبب متاعب له شخصيا إذا سافر للخارج.

وتابع "إذا منعني ترامب من الحضور للولايات المتحدة.. فسأقبل. إذا قال إنه يريد إخضاعي لاختبار ولاء.. فسأكون أول المتقدمين"