شاهد: مثول مغني أمريكي أمام المحكمة بسبب هذه الصور

استدعت قاضية أمريكية مغني الراب الأمريكي "فيفتي سنت " لسؤاله حول صور نشرها على موقع إنستغرام، تظهر امتلاكه لأموال كثيرة على عكس ما يُعلن ما قد يورطه في تهمة التهرب من سداد الديون وعدم الإفصاح عن ثروته الحقيقية.

وكان ثلاثة أشخاص رفعوا قضية على المغني الأمريكي بعد نشره الصور زاعمين بأنه يدين لهم بمبلغ 29 مليون دولار.

واتُهم المغني المشهور واسمه الحقيقي، كورتيس جاكسون، بعدم الإفصاح عن ثروته الحقيقية وذلك بعد أن نشر ثلاث صور على حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، وتضمنت إحداها رزما من النقود، كان المغني قد وضعها في ثلاجته، وكان في الثانية مبلغ كبير من النقود يحيط به بينما هو مستلق على سريره، في حين أظهرت الثالثة ترتيب المغني للنقود لتشكل كلمة مفلس أو "Broke" بالإنجليزية.

وقالت القاضية، آن نيفينز، إنها قلقة من "نقص الشفافية في هذه القضية"، وطلبت من جاكسون المثول أمام المحكمة.

في المقابل، قال جيمس برمان، محامي المغني إن موكله لم يخف أي شيء من ثروته، بل كان "شفافا وصريحا مع جميع الدائنين"، وأضاف برمان أن جاكسون سيمثل أمام المحكمة لإجابة كل الأسئلة المطروحة.

يذكر أن القضية قد رفعت ضد جاكسون في يناير/ كانون الثاني الماضي من قبل شركة "Sleek Audio" لإنتاج السماعات، وبنك "SunTrust" وصديقة جاكسون السابقة، لاستونيا ليفيستون، زاعمين بأنه يدين لهم بمبلغ 29 مليون دولار.