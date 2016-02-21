شاهد :كولومبيا تعلن اكتشاف أكثر من 37 ألف حالة "زيكا"

أظهر تقرير للمجلس الوطني للصحة في كولومبيا أمس (السبت) أن عدد المصابين بالفيروس زيكا في كولومبيا ارتفع بنسبة 17.2% خلال الأسبوع الماضي، ليصل عدد حالات الإصابة إلى 37011 حالة.



ومن بين الحالات المصابة أكثر من ستة آلاف امرأة حامل، برغم عدم الإبلاغ عن حالات صغر حجم الرأس في كولومبيا حتى الآن.



وأظهر التقرير زيادة بنسبة 26.7% في عدد حالات الإصابة بالفيروس بين النساء الحوامل في الأسبوع الماضي.



وقال وزير الصحة الكولومبي "هناك 37 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس زيكا في البلاد. ولا تزال "نورتي دي سانتاندر" هي الأعلى في عدد الحالات المصابة. ومازالت نسب الإصابة مرتفعة أيضا في أتلانتكو وقرطبة وماغدالينا.



وبالنسبة للنساء الحوامل أظهرت أحدث الأرقام إصابة 6301 امرأة بالفيروس.



وكولومبيا بها ثاني أعلى عدد من حالات الإصابة بالفيروس زيكا في الأمريكتين بعدالبرازيل.



ولا يوجد علاج ولا لقاح للفيروس زيكا. وتسابق الشركات والعلماء الزمن لتطوير عقار آمن وفعال للفيروس. لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن الأمر سيتطلب 18 شهرا على الأقل لبدء التجارب المعملية كبيرة النطاق لجرعات الوقاية المحتملة.



ويتسبب هذا الفيروس في إصابة الأجنة بصغر حجم الرأس والمخ بشكل غير مألوف وقد يؤدي ذلك لمشكلات في النمو.