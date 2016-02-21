شاهد : فيلم وثائقي يثير جدلا حول التراث المعماري لبيروت

أنتج الإعلامي اللبناني "جورج صليبي" فيلما وثائقيا حمل عنوان "بونجور بيروت".

وافتتح "صليبي" فيلمه في سينما "متروبوليس" أمام عشرات الفنانين والصحفيين والسياسيين.

تحكي الروايات أن بيروت تحتضن مدينة عاشت في جوفها قبل آلاف السنين ويلمس الناس آثارها كلما حفروا عميقا عن كنوزها لكن سكان بيروت اليوم لا يريدون ما هو في الأعماق بل إن مساعي بعضهم تذهب للحفاظ على تراث ما عمَره الزمان القريب.



ولأن بقاء الحال من المُحال تبدل وجه العاصمة اللبنانية في العقود الأخيرة مع زوال أو إزالة بنايات قديمة لتحل محلها عمارات سكنية مرتفعة.



وتسبب ذلك في حدوث جدل بين سكان بيروت الذين تباينت آراؤهم إزاء هذا التغيير في وجه مدينتهم.



وأعرب آخرون في شوارع بيروت عن قلقهم إزاء ضياع التراث اللبناني.

و دخلت بيروت الحداثة قبل عشرين عاما بعد أن هدمت الحرب الكثير من المباني التراثية بالمدينة وغيرت معالمها الشركة العقارية أو ما يعرف باسم (مشروع سوليدير) وأسماء شوارع وحواري سحقتها دور الأزياء الكبرى فغاب سوق سرسق وسوق الطويلة وإياس وإدريس وغيرها من تلك التي كانت تحمل أسماء كبرى العائلات البيروتية.



وسوليدير هي الشركة العقارية التي أعادت إعمار وسط بيروت بعد الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990.