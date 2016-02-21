شاهد :الآلاف يشاركون في أول مهرجان دولي لليوغا في دبي

اختتم في دبي أول مهرجان دولي لليوغا تستضيفه الإمارة الخليجية حيث عجت الشوارع الرئيسية في دبي على مدار الأيام السابقة بهواة ممارسة اليوغا الذين يؤدون تمرينات تحية الشمس أو تمرينات وضعية الكلب المنحني في إطار .

جذب المهرجان الذي بدأ يوم الجمعة "18 فبراير " الآلاف من محبي اليوغا بينهم أقدم مُعلمة يوغا في العالم تاو بوشرون لينش وممثلة السينما الهندية (بوليوود) شيلبا شيتي.

بدأ المهرجان الذي استمر يومين بجلسة يوغا جماعية في الشارع الرئيسي في وسط دبي شارك فيها أكثر من تسعة آلاف شخص.

وقال منظمو المهرجان إن الهدف منه هو الترويج لنمط حياة صحية ومتوازنة في مدينة تُعرف ببريقها وسحرها وسرعة وتيرة الحياة بها.