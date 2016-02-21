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شاهد: استشهاد ثلاثة فلسطينين في نابلس وجنين

21/2/2016

استشهد 3 فلسطينيين اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس و جنين . وقال الاحتلال الإسرائيلي إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النارعلى فلسطيني كان يشكل "تهديدا مباشرا" للقوات في مدينة نابلس بالضفة الغربية وقتلوه.
 
و أضاف متحدث باسم جيش الاحتلال "حاول مهاجم فلسطيني طعن جندي بالجيش الإسرائيلي عند تقاطع طرق بالقرب من نابلس. وردت القوات على الفور وأحبطت الهجوم ما أدى لمقتل المهاجم".
 
وقالت السلطات إن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا الجثة إلى مستشفى قريب.
 
من ناحية أخرى قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابيْن استشهدا، اليوم (الأحد) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة "باب طرمة" بالقرب من قرية العرقة، غربي جنين.

وأوضحت مصادر رسمية ومحلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابيْن "مجهولا الهوية"، عقب اقترابهما من بوابة "المديد" جنوبي غرب مدينة جنين.

وذكرت "عراب فقهاء" الناطقة باسم "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني" أن الاحتلال منع طواقم الإسعاف التابعة للجمعية من الوصول إلى المصابين قرب جنين.

وبيّن مدير إسعاف الهلال الأحمر "محمود السعدي" في تصريحات صحفية "أن قوات الاحتلال أصابت الشابين بالقرب من جدار الفصل العنصري القريب من قرية العرقة، ومنعت علاجهما، مشيرًا إلى أنه تم نقلهما إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بمركبات إسعاف إسرائيلية.

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