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شاهد:موغابي يحتفل بعيد ميلاده 92 و يستعد لانتخابات 2018

21/2/2016

احتفل "روبرت موغابي" رئيس زيمبابوي بعيد ميلاده الثاني والتسعين اليوم الأحد "21 من فبراير/شباط" و"موغابي" هو الرئيس الوحيد الذي عرفته زيمبابوي منذ استقلالها عن بريطانيا في العام 1980.
 
وهو واحد من بضعة زعماء أفارقة ما زالوا على فيد الحياة من الجيل الذي حارب هيمنة البيض والذي كان منه زعيم جنوب أفريقيا "نلسون مانديلا".

لكن بينما تقاعد "مانديلا" بعد أن قضى فترته الرئاسية شدد "موغابي" قبضته على السلطة ولم يُبد أية بادرة على مغادرة الساحة السياسية.
 
وتأكيدا لسلطته قبيل حلول عيد ميلاده الثاني والتسعين هدد "موغابي" بفرض قواعد انضباط على أعضاء في حزبه الحاكم اتهمهم بتأجيج الانقسامات بشأن من سيخلفه.
 
وقال "موغابي" في احتفالية عيد ميلاده  إن الحزب الحاكم سيختار خلفه، لكنه يخطط لخوض الانتخابات القادمة في عام 2018 أي عندما يكون عمره 94 عاما من أجل الحصول على فترة رئاسته الأخيرة، في ظل دستور جديد يكفل له الحكم حتى يصل عمره إلى 99 عاما.
 
وأشعلت طموحاته للحكم مدى الحياة خلافات وعداء داخل الحزب الحاكم، الذي حاول على مدار أعوام ضمان أن يبقى على الساحة السياسية في فترة ما بعد "موغابي".

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