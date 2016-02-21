سينما إسرائيل أكبر الفائزين في برلين السينمائي

في ختام مهرجان برلين لسينمائي, برز صناع السينما الإسرائيلية كأكبر الفائزين في الجولة الأولى للجوائز التي تم الإعلان عنها مساء (السبت) بينما حصد العرب ستة جوائز, وشهدت الفعاليات عرضا نادرا لفيلم سعودي.

وتوج المخرج الإسرائيلي "أودي ألوني" بجائزة الجمهور عن فيلمه الروائي الطويل "موقف 48" كما تلقى الإسرائيليان: الأخوان تومر وباراك هايمان كذلك جائزة عن فيلمهما الوثائقي "من سيحبني الآن؟".

ويروي فيلم "موقف 48" قصة نجم غنائي فلسطيني لموسيقى الراب وحبيبته في مدينة اللد التي يقطنها يهود وفلسطينيون قرب تل أبيب، والتي اشتهرت حتى فترة قريبة بأنها أحد مراكز المخدرات في الشرق الأوسط.

وقالت الممثلة "سمر قبط"ي إنه ينبغي أن يجد الفلسطينيون سهولة في فهم الفيلم رغم كونه يجسد حياة مختلفة جذريا عن التقاليد الإسلامية. فعلى سبيل المثال تظهر في الفيلم صورة لوجه سمر في ملصق دعائي لحفل لموسيقى الهيب هوب، ما دفع أفراد من عائلتها للتهديد بإيذائها إذا شاركت في الحفل.

وقالت سمر "إنه فيلم ثوري لأنه لا يتناول الطريقة التي يتم تقديمنا بها- نحن الفلسطينيين- للعالم". وأضافت لرويترز في مقابلة "نحاول تقديم حقيقة ما يحاول الجيل الجديد القيام به من دون أية محاولة لجعل الواقع أجمل أو أقبح."

أما فيلم الأخوين هايمان فيروي قصة رجل إسرائيلي مثلي الجنس يصارع مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

فيلم سعودي

كما شهد المهرجان عرضا لفيلم سعودي، وتابع الجمهور باهتمام فيلم "بركة يقابل بركة" لمخرجه "محمود صباغ". وعُرض الفيلم خارج المنافسة الرسمية لمهرجان برلين وهو أول أعمال مخرجه الذي لا يميل لوصفه بأنه فيلم عاطفي كوميدي.

وقال صباغ لرويترز في مقابلة "أحب أن أطلق على فيلمي أنه قصة بلوغ سن الرشد. وأضاف "استخدمت في فيلمي أساليب كثيرة لأني قلت إننا نضع تعريفا لمفهوم السينما. فلا توجد سوابق بالنسبة لنا".

ويروي الفيلم قصة الشاب" بركة" الذي يؤدي دوره الممثل "هشام فقيه" وهو موظف حكومي من جدة شاءت الأقدار أن يلتقي مع فتاة اسمها "بيب"ي وهي ابنة بالتبني لزوجين ثريين تؤدي دورها الممثلة "فاطمة البنويط.

تتويج تونسي

من جهة ثانية فاز الفيلم التونسي "نحبك هادي" المشارك في المسابقة الرسمية بجائزتين، حيث نال المخرج "محمد عطي"ة جائزة الفيلم الأول، ونال الممثل "مجد مستورة" جائزة الدب الفضي، وهي الجائزة الثانية لأفضل أداء عن دوره فى الفيلم. وتدور أحداث الفيلم فى فترة الثورة التونسية 2010 –2011، وأدى "مستورة" دور شاب تونسي يبلغ من العمر 25 سنة، يعيش تحت وطأة سيطرة والدته، لكنه قرر التحرر من القيود المفروضة عليه.

ويعد اختيار فيلم "نحبك هادي" وهو من إنتاج تونسي بلجيكي ضمن 18 فيلماً في المسابقة الرسمية, عودة للسينما العربية إلى المشاركة في المسابقة الرسمية بعد عشرين سنة من الغياب عن هذه المسابقة، حيث كان آخر حضور في المسابقة الرسمية للفيلم التونسي "صيف حلق الوادي" للمخرج التونسي فريد بوغدير سنة 1996.

احتفاء باللاجئين

وكان الفيلم الإيطالي "نار في البحر" للمخرج "جيانفرانكو روسي" قد فاز بجائزة الدب الذهبي، ويتناول قصة صبي صغير يعيش في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية وسط البحر التوسط، لإلقاء الضوء على أزمة اللاجئين.

وكانت للقضية السورية نصيبًا في جوائز المهرجان، وفاز فيلم "أربع فصول لأجل سوريا" إخراج مشترك بين "وارف أبوقرع" و"كيفورك مراد" بجائزة "روبرت بوش" لأفضل إنتاج عربي ألماني مشترك، وهو فيلم رسوم متحركة يروي تاريخ الحضارة السورية حتى يومنا هذا، محاولًا إيجاد حل للأزمة الحالية.

وذهبت جائزة الدب الفضي للجنة التحكيم الخاصة للفيلم القصير "رجل يعود" للمخرج الفلسطيني "مهدي فليفل" والذي يتحدث فيه عن شخصية"رضا" الذي يعود إلى مخيم عين الحلوة في لبنان بعد فشله في الحصول على صفة لاجئ بأوربا، ليجد أوضاعًا مختلفة وغامضة بانتظاره.