بعد غلق 70% من الفنادق.. السياحة بمصر تفاقم أزمة الدولار

أصبح قطاع السياحة عاملا إضافيا يزيد من تفاقم أزمة الدولار في مصر، حيث كشف حسام الشاعر، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية المصرية، عن غلق نحو 70% من فنادق المدن السياحية في مصر لأبوابها، عقب تدهور القطاع السياحي وتراجع نسب الإشغالات، وتبعه هجرة وتسريح العمالة المدربة.

وأضاف الشاعر، في تصريحات صحفية، أن بعض الخطوات التي اتخذتها الوزارة لم تكن موفقة، ومنها التعاقد مع شركة "جي دبليو تي"، للعلاقات العامة، والتي لا تغطي كل الدول المستهدفة، كما ليس لها وجود قوي في الخارج، لافتًا إلى أن الشركة لا تلبي طموحات القطاع السياحي المصري.

كانت وزارة السياحة قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي عن فوز شركة "جي دبليو تي" العالمية للدعاية والإعلان، بعقد قيمته 22.5 مليون دولار سنويًا لتنفيذ حملة ترويج سياحي لمصر في الخارج على مدى ثلاث سنوات.

وقال عضو اتحاد الغرف السياحية، إن الوضع السياحي في مصر متأزم للغاية، معتبرًا ما تمر به السياحة أسوأ كارثة في تاريخها، مشددًا على أن المستثمرين السياحيين لم يعد لديهم مقدرة على احتمال الظروف الحالية، وتتزايد الأعباء عليهم يومًا تلو الآخر، ما تسبب في تسريح العمالة المدربة والتي تعتبر خسارة فادحة لصاحب العمل وللقطاع السياحي.

في الوقت نفسه، نشرت صحف الأربعاء الماضي أنباء عن توقف نشاط أكثر من 50 مركزًا للغوص في مدينتي شرم الشيخ ودهب من إجمالي 130 مركزًا بمحافظة جنوب سيناء، وتسريح جميع العمالة المؤقتة، بسبب انهيار قطاع السياحة، وانخفاض حجم السياحة في "شرم الشيخ" بشكل مفاجئ بنحو 85% جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وأدت إلي وقف نشاط السياحة بشكل شبه كامل، والتي كان آخرها تعذيب ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والعثور على جثته في مدينة السادس من أكتوبر أوائل فبراير/شباط الجاري.

آمال متبددة

في نهاية سبتمبر/ أيلول 2015، قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع إن قطاع السياحة في بلاده يتطلع للتعافي، ويسعى لجذب ما يصل إلى 10 ملايين سائح بنهاية عام 2015 وتحقيق إيرادات بين 7.5 مليار و 8 مليارات دولار، وتوقع أن تحقق بلاده إيرادات بين 7.5 و 8 مليارات دولار بنهاية 2015 وبين 9 و10 مليارات في 2016 مع زيادة النمو في عدد السائحين لأكثر من 10%.

هكذا كانت تبدو تطلعات المسؤولين المصريين بشأن قطاع السياحة الذي يمثل أحد مصادر النقد الأجنبي الوافدة للبلاد.

ولكن يبدو أن القول المأثور "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن"، هو ما بات يعكس حقيقة قطاع السياحة المصري، الذي يلعب أدورا مهمة للاقتصاد بما في ذلك المساهمة بنحو 11% من إجمالي الناتج المحلي، فكانت السياحة على موعد مهم له ما بعده من تداعيات، ربما تعجز عن تحملها بسبب ارتفاع قيمة الفاتورة في وقت تمر فيه مصر بأزمة ندرة الموارد الدولارية.

ففي صباح يوم 31 اكتوبر/ تشرين الأول 2015، استفاقت مصر على نبأ إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء ، ومصرع جميع الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متنها، وعددهم 224 شخصاً.

واعتبر مركز كارنيجي الأمريكي حادث إسقاط الطائرة الروسية، ضربة جديدة للمسؤولين المصريين الذين يحاولون إقناع العالم بأن مصر تنعم بالأمان وتؤمّن مناخاً مواتيًا للأعمال والسياحة على السواء.



أهمية مضاعفة

تمثل السياحة قوة دافعة للتنمية الاقتصادية في مصر، حيث شكل القطاع حوالي 43.9% من إجمالي صادرات الخدمات في عام 2012/2013، ، ويسهم بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، تزيد هذه النسبة لتصل 11.3% بإضافة المساهمات غير المباشرة للقطاع، كما يسهم القطاع في توفير فرص العمل حيث يعمل بالسياحة 12.6% من إجمالي العمالة في مصر، وتشير إحصائيات مجلس السفر والسياحة العالمي إلى أن واحدا من كل تسعة مصريين يعتمدون بشكل أساسي على الدخل من قطاع السياحة، وبما أن نسبة البطالة في مصر تتراوح عند حدود 13 % في العامَين الأخيرين، فمن شأن خسارة الوظائف المرتبطة بالقطاع السياحي أن تسدّد ضربة قوية للحكومة.



عام مرسي الأفضل

ورغم قيام ثورة يناير إلا أن البيانات الرسمية أظهرت أن فترة تولي الرئيس محمد مرسي في العام المالي 2012/2013 –كأول رئيس مدني منتخب بعد الثورة-هي الأفضل لقطاع السياحة خلال سنوات حيث ارتفعت أعداد السائحين لتصل إلي 12.2 مليون سائح بزيادة قدرها 11.5% عن العام السابق له، وبلغت الإيرادات 9.8 مليار دولار، ثم تدهورت بمعدّل النصف إلى 5.1 مليارات دولار في السنة المالية 2013-2014، إبان حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، وهي أول سنة مالية بعد الانقلاب العسكري، و7.4 مليار دولار خلال العام المالي الأول لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.



تفاقم أزمة الدولار

ويوفر قطاع السياحة 19.3% من النقد الأجنبي لمصر، حيث يحتل المركز الثاني بعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما يسهم في زيادة الحصيلة من النقد الأجنبي من خلال الاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة، ومن هنا تأتي خطورة أوضاع السياحة المصرية حاليا، التي ستؤدي إلى تراجع إيرادات البلاد من العملة الصعبة، خاصة إذا اتصل ذلك بتراجع حصيلة الصادرات، وتراجع المعونات الخليجية، وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واتجاه المستثمرين المصريين للخارج، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض إيرادات قناة السويس ، واستمرار تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، واقترابه من حاجز الـ10 جنيهات في السوق السوداء.

يذكر أن القطاع قد عانى من تدهور شديد بعد ثورة 25 يناير، في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد من عدم الاستقرار السياسي وتدهور الوضع الأمني واللذين يعدان من أهم العوامل الرئيسية المسئولة عن جذب السائحين، فقد تراجع الناتج الإجمالي لقطاع السياحة بمعدل وصل إلي 30% عام 2013/2014، في مقابل ارتفاعه بمعدل 6.6% خلال السنة المالية 2012/2013(عام حكم الرئيس مرسي).