البث الحي
منوعات

"النواب المصري" يقبل استقالة أحد أبرز أعضائه

21/2/2016

مجلس النواب المصري قبل استقالة صيام

قبل مجلس النواب المصري اليوم (الأحد) استقالة تقدم بها أحد أبرز أعضائه قبل نحو أسبوعين بسبب ما اعتبره "عملية تهميش" له في المجلس.

والنائب المستقيل "سري صيام" أحد 28 عضوا عينهم الرئيس "عبد الفتاح السيسي" تطبيقا لنص دستوري وكان قد شغل قبل تعيينه في المجلس منصب رئيس محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

 ووافق 301 عضو على الاستقالة من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 عضوا.

 ويحق للسيسي تعيين من يشغل المقعد الذي صار شاغرا بقبول الاستقالة.

 وكان "صيام" قد قال في كتاب استقالته إنه على سبيل المثال لم يقع عليه الاختيار ضمن من كلفوا بإعداد لائحة عمل المجلس واصفا ذلك بأنه إهمال لخبراته القانونية وقدراته التشريعية.

 وقال في كتاب الاستقالة أيضا إنه سيمتنع عن حضور مناقشة الاستقالة في أي مرحلة من مراحل مناقشتها.

 واتهم نواب في الجلسة العامة التي نوقشت فيها الاستقالة اليوم صيام بالتعالي على رئيس المجلس وأعضائه وأشار أحدهم إلى أن صيام قدم كتاب استقالته إلى الأمين العام للمجلس وليس رئيسه علي عبد العال.

 لكن ثلاثة نواب تحدثوا في الجلسة شهدوا لصيام بأنه قامة قانونية.

 وكان مراقبون قد توقعوا انتخاب صيام رئيسا للمجلس عندما ورد اسمه في قائمة المعينين لكنه لم يتقدم لشغل المنصب.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)