"النواب المصري" يقبل استقالة أحد أبرز أعضائه

مجلس النواب المصري قبل استقالة صيام

قبل مجلس النواب المصري اليوم (الأحد) استقالة تقدم بها أحد أبرز أعضائه قبل نحو أسبوعين بسبب ما اعتبره "عملية تهميش" له في المجلس.

والنائب المستقيل "سري صيام" أحد 28 عضوا عينهم الرئيس "عبد الفتاح السيسي" تطبيقا لنص دستوري وكان قد شغل قبل تعيينه في المجلس منصب رئيس محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

ووافق 301 عضو على الاستقالة من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 عضوا.

ويحق للسيسي تعيين من يشغل المقعد الذي صار شاغرا بقبول الاستقالة.

وكان "صيام" قد قال في كتاب استقالته إنه على سبيل المثال لم يقع عليه الاختيار ضمن من كلفوا بإعداد لائحة عمل المجلس واصفا ذلك بأنه إهمال لخبراته القانونية وقدراته التشريعية.

وقال في كتاب الاستقالة أيضا إنه سيمتنع عن حضور مناقشة الاستقالة في أي مرحلة من مراحل مناقشتها.

واتهم نواب في الجلسة العامة التي نوقشت فيها الاستقالة اليوم صيام بالتعالي على رئيس المجلس وأعضائه وأشار أحدهم إلى أن صيام قدم كتاب استقالته إلى الأمين العام للمجلس وليس رئيسه علي عبد العال.

لكن ثلاثة نواب تحدثوا في الجلسة شهدوا لصيام بأنه قامة قانونية.

وكان مراقبون قد توقعوا انتخاب صيام رئيسا للمجلس عندما ورد اسمه في قائمة المعينين لكنه لم يتقدم لشغل المنصب.