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الريان يهزم العربي ويقترب من لقب الدوري القطري

20/2/2016

قطع الريان خطوة جديدة السبت نحو إحراز لقب دوري نجوم قطر لكرة القدم لأول مرة منذ 1995 بعدما فاز 2- صفر على العربي في مباراة قمة بفضل ثنائية الإسباني سيرجيو جارسيا.

تقدم للريان لاعبه جارسيا مهاجم إسبانيول السابق بتسديدة أرضية من داخل المنطقة بعد تجاوزه ثلاثة مدافعين في الدقيقة 49. ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 70 بعد كرة عرضية من زميله بالفريق سيباستيان سور

وبهذه النتيجة وسع الريان المتصدر برصيد 54 نقطة من 19 مباراة الفارق مع لخويا صاحب المركز الثاني وحامل اللقب إلى 17 نقطة قبل سبع جولات على نهاية المسابقة ويصبح في حاجة إلى انتصارين فقط لإحراز اللقب.

بينما تجمد رصيد العربي عند 30 نقطة في المركز السادس لكنه يتأخر بفارق الأهداف عن أم صلال صاحب المركز الخامس ونقطتين عن السد صاحب المركز الرابع، ويأتي الجيش ثالثا برصيد  36 نقطة.

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