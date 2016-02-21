الأسد: بعد 10 سنوات سأترك السلطة إذا طلب الشعب ذلك

بشار الأسد-أرشيف

قال رئيس النظام السوري بشار الأسد في مقابلة نشرها أمس السبت، موقع صحيفة "البايس" الإسبانية، إنه يريد أن يُذكر بعد 10 سنوات باعتباره "من أنقذ بلاده

وأضاف "بعد 10 سنوات أريد أن أكون قد تمكنت من إنقاذ سوريا، لكن ذلك لا يعني أني سأكون رئيساً حينها".

وتابع "سوريا ستكون بخير وأنا سأكون من أنقذ بلاده"

وحينما سألته الصحيفة وهل ستبقي في السلطة بعد 10 سنوات قال الأسد "إذا أراد الشعب السوري أن أكون في السلطة فسأكون فيها، وإذا لم يرغب فلن أكون في السلطة"

وأكد الأسد أنه مستعد لوقف إطلاق النار شريطة عدم استغلال من وصفهم ب"الإرهابيين" لتوقف القتال لصالحهم، وأن توقف الدول التي تساند مقاتلي المعارضة دعمها لهم، على حد تعبيره.

ونقل الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية السورية عن الأسد قوله للصحيفة "لقد أعلنا أننا مستعدون لكن الأمر لا يتعلق فقط بالإعلان. المسألة تتعلق بما ستفعله على الأرض…مثل منع الإرهابيين من استخدام وقف العمليات من أجل تحسين موقعهم "

من جهة أخرى قال الأسد: "إن الدعم الروسي والإيراني كان بلا شك أساسياً" في تقدم القوات الحكومية.

وأوضح: "نحن بحاجة إلى هذه المساعدة؛ وذلك ببساطة لأن 80 دولة تدعم "الإرهابيين" بطرق مختلفة. بعضهم مباشرة بالمال والدعم اللوجستي والأسلحة والمقاتلين. والبعض الآخر يوفر لهم الدعم السياسي في مختلف المحافل الدولية".