أمناء شرطة مصر بعد حبس 7 منهم: لن نكون ضحية لفساد الآخرين

أمناء الشرطة : لن نكون ضحية لفساد الآخرين

قررت نيابة أمن الدولة المصرية حبس سبعة من أمناء الشرطة بتهمة التحريض ضد وزارة الداخلية .

وفى أول رد على قرار النيابة بحبس الأمناء 15 يومًا بتهمة حيازة طبنجة بدون ترخيص وحيازة حشيش ومواد مخدرة والتحريض على جهة عملهم، قالت الصفحة الرسمية لأمناء الشرطة ردًا على ما وصفته بتلفيق هذه التهم للأمناء السبعة "تلفيق تهم مخدرات وسلاح لأمناء الشرطة لعبة خسيسة يمكن لضباط أمن الدولة أن يمارسوها مع الإخوان وليس معنا" بحد وصف الصفحة. وأضافت "سنكشف الفساد مهما كان الثمن ولن نكون كبش فدا لفساد الأخرين".

وكان أمناء الشرطة السبعة قد ألقي القبض عليهم بعد إعداد كمين لهم قبل دخولهم مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث كانوا على موعد مع الإعلامي وائل الإبراشي لاستضافتهم في حلقته وفتح الملفات الشائكة للأمناء بعد مقتل سائق بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة بالسلاح الميري لأحد أمناء الشرطة .