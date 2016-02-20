موسيفيني رئيسا لأوغندا لولاية خامسة بعد 30 عاما من الحكم

الرئيس الأوغندي" يويري موسيفيني" – أرشيف

قالت اللجنة الانتخابية الأوغندية إن الرئيس "يويري موسيفيني" الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاما، أعيد انتخابه اليوم (السبت) لولاية خامسة من خمس سنوات.

وقال رئيس اللجنة إن "اللجنة أعلنت أن الرئيس "يويري كاغوتا موسيفيني" الذي حصل على أكثر من 50% من الأصوات انتخب رئيسا لجمهورية أوغندا".

ورفض مرشح المعارضة "كيزا بيسيغي" النتائج لما وصفه بأنه "مهزلة انتخابية".

وقال "بيسيغي" في بيان له "ينبغي رفض نتائج الانتخابات الرئاسية". ومتوجها بحديثه إلى الأسرة الدولية قال "أطلب منكم باسم المواطنين الأوغنديين الشجعان أن ترفضوا نتائج هذه المهزلة الانتخابية".

وقد حصلموسيفيني في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 18 من فبراير/شباط الجاري على 60,75% من الأصوات متقدما على خصمه الرئيسي كيزا بيسيغي (35,37%). بينما لم يحصل رئيس الوزراء السابق إلا على 1,43% من الاصوات.

وصوت في الانتخابات أكثر من تسعة ملايين من أصل الناخبين الـ15 مليونا المسجلين بنسبة مشاركة قدرها 63,5%.