مقتل صربيين مخطوفين في الغارة الأمريكية في ليبيا

موقع الغارة الأمريكية على صبراتة (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الصربي ايفيتسا داسيتش يوم السبت أن مواطنين صربيين اثنين خطفا في نوفمبر/ تشرين ثان في ليبيا، قتلا في الغارة الجوية الأمريكية على معسكر يرجح أنه لتدريب عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية في صبراتة الليبية.

وقال داسيتش في مؤتمر صحفي في بلغراد غداة الغارة الأمريكية "للأسف كانت نتيجة هذه الضربة ضد الدولة الإسلامية مقتلهما".

وكان الموظفان في السفارة الصربية في ليبيا سلاديانا ستانكوفيتش، المكلف بالاتصالات، وسائقها يوفيتسا ستيبيتش خطفا في الثامن من نوفمبر/ تشرين ثان في مدينة صبراتة الساحلية الذي يبعد حوالى 70 كلم غرب العاصمة طرابلس.

وأغارت طائرات أمريكية أمس على مقر لتنظيم الدولة الاسلامية في مدينة صبراتة، ما أدى إلى سقوط 43 قتيلا.