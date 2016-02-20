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مصر توقع اتفاقا بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الأفريقي

20/2/2016
 
البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير

اتفق البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير مع البنك المركزي المصري على تقديم تسهيلات بقيمة 500 مليون لمساعدة المستوردين المصريين في ظل أزمة العملة الأجنبية.

وتحتاج مصر لاستيراد معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة وسيقدم اتفاق البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير تسهيلات لتوفير السيولة للمستوردين المصريين مع التركيز على الواردات الاستراتيجية اللازمة للاقتصاد المصري.

وتراجعت احتياطيات البنك المركزي المصري من نحو 36 مليار دولار قبل 2011 إلى 16.48 مليار دولار في نهاية يناير الماشي ، إذ ساهم البنك في تمويل الواردات وحافظ على قوة سعر الصرف بشكل مصطنع عند 7.7301 جنيه مقابل الدولار.

ويحوم سعر الصرف في السوق السوداء فوق 9 جنيهات للدولار يوم الخميس بزيادة من نحو 8.8 جنيهات قبل أسبوع.

و تأتي تسهيلات البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، ومقره القاهرة، في إطار برنامج جرت الموافقة عليه في ديسمبر بقيمة تزيد على 3.5 مليارات دولار يهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء على التكيف مع انهيار أسعار السلع الأساسية .

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