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مستشار الأسد تعترف بالتعاون مع منظمة كردية

20/2/2016

بثينة شعبان خلال حديثها لروسيا اليوم

اعترفت "بثينة شعبان" مستشار الرئيس السوري "بشار الأسد" بوجود تعاون بين تنظيم "حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي" وجيش النظام السوري في العمليات العسكرية التي تجري في البلاد، معتبرة أن النظام السوري "ليس لدية مشكلة في التقدم الذي يحرزه مسلحو التنظيم".

واعتبرت شعبان، في لقاء مع قناة "روسيا اليوم" بث ليلة الجمعة، أن أعضاء تنظيم "حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي" سوريون يحررون الأراضي، بالتعاون مع الجيش السوري، والطيران الروسي، وقوات الدفاع الشعبي.

وأشارت إلى أنه "لا توجد مشكلة لديهم في ذلك، على اعتبار أن المهم هو وحدة تراب سوريا ووحدة شعبها" على حد تعبيرها.

وأضافت شعبان "الذين يحاربون ليسوا أكراداً فقط، هم أكراد، وعرب، وسريان، وقبائل، وجيش سوري، وقوات دفاع شعبية، وكل أطياف الشعب السوري، تشارك في الحرب على الإرهاب" بحسب قولها.

وكانت تنظيم "حزب الاتحاد الوطني الكردي" والذي يعتبر جزءا من "قوات سوريا الديمقراطية" التابعة لنظام الأسد "بدأ قبل أسبوعين، عملية عسكرية بريف حلب الشمالي، ضد فصائل المعارضة السورية، مستغلا انشغال الأخيرة بالتصدي لقوات النظام والمليشيات الموالية لها، بغطاء جوي روسي، في القسم الجنوبي للمنطقة.

وتمكن مقاتلو التنظيم خلال هجومهم من السيطرة على عدد من القرى جنوب، وجنوب غرب مدينة اعزاز، أبرزها قرية منغ، والمطار العسكري المجاور لها والذي يحمل نفس الاسم، إلى جانب أجزاء واسعة من مدينة تل رفعت.

 كما قام التنظيم مؤخرًا بشن هجمات على فصائل معارضة في مدينة حلب، التي ترزح تحت الحصار، نتيجة تقدم قوات النظام، التي تسعى لإغلاق طريق الإمداد الوحيد للمعارضة شمال المدينة.

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