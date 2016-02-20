البث الحي
منوعات

محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد على 11 أكاديميًا

20/2/2016

محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد على 11 أكاديميًا

قضت محكمة مصرية غيابيا بالسجن المؤبد على 11 أستاذ بجامعة الزقازيق بتهم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وقضت محكمة جنايات الزقازيق على الأساتذة الأحد عشر على خلفية مظاهرة طلابية في عام 2014 للمطالبة بالإفراج عن زملائهم.

كما قضت المحكمة حضوريا بالسجن 3 سنوات على 8 أساتذة آخرين.

وقال المحام  جودة عزب، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية،  للجزيرة مباشر إن السلطات المصرية وجهت لأساتذة الجامعة عدة تهم، بينها الانضمام إلى جماعة محظورة وتحريض الطلاب على التظاهر بجامعة الزقازيق وإثارة العنف.

كما وجهت المحكمة للأساتذة الجامعيين تهم التجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي.

وحظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013، وشنت حملة أمنية قمعية ضد من يشتبه في الانتماء إليها أو حتى التعاطف معها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

"ناسا" تشتري عينات تربة من القمر بدولار واحد

وكالة ناسا للفضاء تشتري تربة قمرية بسعر يبدأ من دولار واحد (روتيرز)