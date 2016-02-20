محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد على 11 أكاديميًا

قضت محكمة مصرية غيابيا بالسجن المؤبد على 11 أستاذ بجامعة الزقازيق بتهم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وقضت محكمة جنايات الزقازيق على الأساتذة الأحد عشر على خلفية مظاهرة طلابية في عام 2014 للمطالبة بالإفراج عن زملائهم.

كما قضت المحكمة حضوريا بالسجن 3 سنوات على 8 أساتذة آخرين.

وقال المحام جودة عزب، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، للجزيرة مباشر إن السلطات المصرية وجهت لأساتذة الجامعة عدة تهم، بينها الانضمام إلى جماعة محظورة وتحريض الطلاب على التظاهر بجامعة الزقازيق وإثارة العنف.

كما وجهت المحكمة للأساتذة الجامعيين تهم التجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي.

وحظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013، وشنت حملة أمنية قمعية ضد من يشتبه في الانتماء إليها أو حتى التعاطف معها.