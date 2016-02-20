فيديو: "ناسا" تشير إلى وجود "محيط" على قمر تابع لـ"بلوتو"

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن صورا فوتوغرافية التقطتها مركبة الفضاء نيو هورايزون التابعة لها في يوليو/ تموز 2015 تشير إلى أن القمر التابع لبلوتو المسمى "شارون" كان يحتوي في السابق على محيط تحت سطحه.

وأضافت ناسا أن المحيط على مدار زمن طويل تجمد وتمدد وتحطم، ومرت المركبة "نيو هورايزون" التي تعمل بالطاقة النووية فيما بين مدارات بلوتو وقمره الأساسي شارون في يوليو/ تموز 2015 وقامت بسلسلة من المناورات المصممة بعناية بالغة من أجل وضع كاميراتها ومعداتها العلمية في وضع يتيح لها التقاط مئات المشاهدات.

ويوجد، في الجانب الذي يرصده المسبار من أكبر أقمار بلوتو، نظام من الشقوق التكتونية بما في ذلك ما يزيد عمقه على 6.5 كيلومترات ، ويقول العلماء إن القمر تمدد على الأرجح في السابق وتحطم سطحه أثناء التمدد، وأن الطبقة الخارجية من القمر شارون وهي ثلجية بشكل أساسي من الممكن أن تكون دافئة بدرجة تكفي لأن تجعل الثلوج تذوب أسفلها، ما يخلق محيطا تحت السطح.