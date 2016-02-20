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فيتو ضد قرار روسي بمنع التدخل التركي في سوريا

20/2/2016

 

فيتو ضد قرار روسي بمنع التدخل التركي في سوريا

رفضت الولايات المتحدة وفرنسا مشروع قرار قدمته روسيا لمجلس الأمن الدولي بشأن ما تقول موسكو إنها عملية عسكرية تركية محتملة في شمال سوريا.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية عقب جلسة مجلس الأمن إن روسيا تحاول إلهاء المجلس وصرف أنظاره عن الالتزامات التي تقع على عاتق روسيا بموجب القرارات السابقة.

ودعت السفيرة الأمريكية روسيا إلى العمل على تطبيق ما اتفق عليه العالم قبل التحدث عن قرارات جديدة.

من جانبه، أكد سفير تركيا في الأمم المتحدة حق بلاده في الدفاع عن نفسها وعن سلامة مواطنيها في المناطق الحدودية وفق القوانين الدولية. وقال إن بلاده لن تقوم بعملية عسكرية برية داخل سوريا إلا في إطار دولي.

 على الجانب الآخر، أعرب سفير روسيا في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف عن أسفه لعدم التوافق على مشروع القرار.

 وقال إنه تضمن مبادئ تم الاتفاق عليها في قرارات سابقة واعتمدها المجلس، على حد قوله.

 

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