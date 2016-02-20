فضل مراد: يجب عقد مؤتمر إسلامي لإغاثة اللاجئين

قال د. فضل مراد أستاذ الفقه المعاصر بجامعة قطر إن خذلان المؤمن للمؤمن من الكبائر، وعلى الأمة أن تسعى إلى تخليص الضعفاء والفقراء بكافة السبل.

وأضاف مراد، خلال استضافته على الجزيرة مباشر عبر النافذة المسائية، إن هناك واجبا شرعيا على الدول والحكام تجاه الوفاء باحتياجات اللاجئين والفقراء والنازحين، ويجب عقد مؤتمر إسلامي لإغاثتهم.

وشدد أستاذ الفقه المعاصر على ضرورة توفير الأمن الغذائي لللاجئين والنازحين، فهذا من الضرورات، والجميع في وضع المسؤولية عن ذلك.

كما أشار إلى ان إطعام المساكين والمحتاجين والحث على ذلك بكافة السبل من الواجبات الشرعية، مضيفا "سنسأل جميعا أمام الله عن اللاجئين الذين يموتون غرقا في البحار".

وأجاز أستاذ الفقه المعاصر إخراج زكاة المال للاجئين والمحاصرين في بعض الدول العربية، موضحا أنه لو تم جمع الزكاة من المصانع والشركات وأسهم البورصة فإنها ستحل مشكلة الفقراء على الفور.