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عائلة أردنية تشتري ناديا إنجليزيا

20/2/2016

لاعبو بريستول روفرز يستعدون لمباراة امام فولهام في لندن – أ ف ب

أعلن نادي بريستول روفرز المشارك في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم أن عائلة القاضي الأردنية حصلت على ملكيته.

وأصبح وائل القاضي، عضو الاتحاد الأردني لكرة القدم، رئيسا للنادي، فيما حل ستيف هامر رئيسا لمجلس الإدارة بدلا من نيك هيغز.

وأشارت الصحف البريطانية إلى أن عائلة القاضي اشترت 92% من أسهم النادي.

وتنوي عائلة القاضي بناء ملعب جديد للنادي وهي قضية كانت جدلية في العقد الأخير.

ويلعب بريستول في ملعب ميموريال ستاديوم الذي يتسع إلى 11916 متفرجا، وينوي الانتقال إلى ملعب يتسع إلى  21700 مقعد؛ لكن خططه تعرقلت بسبب نقص في التمويل.

وقال وائل القاضي "نرى إمكانات هذا النادي الرائع، نريد أن نجري تحسينات على كل الأصعدة، وليس فقط على أرض الملعب".

وأسس عبدالقادر القاضي (82 عاما) بنك الاستثمار العربي الأردني، ولا يزال مساهما ماليا كبيرا في المنطقة، ولعبد القادر ثلاثة أبناء، يتوقع أن يضطلعوا بأدوار في بريستول.

ويحتل وائل القاضي منصب المدير العام المساعد في بنك الاستثمار العربي الأردني، وقد درس في جامعة وستمنستر في لندن، وكان في فريق حملة ترشح الأمير الأردني علي بن الحسين لنيابة رئاسة فيفا عام 2011.

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