شاهد: 3 آلاف زواج في حفل جماعي بكوريا الجنوبية

تزوج نحو ثلاثة آلاف من الأزواج من 62 دولة في كوريا الجنوبية اليوم (السبت) في حفل زفاف جماعي أقامته كنيسة الوحدة التي أسسها القس الراحل سون ميونج مون.

وقال رئيس مقر الكنيسة في كوريا الجنوبية "ريو كيونج سوك" إن 12 ألف زوج آخرين من جميع أنحاء العالم شاركوا في المراسم عبر الإنترنت، موضحا أن "حوالي 3000 من الأزواج من 62 دولة شاركوا في مراسم اليوم.

وشارك في الاحتفال نحو ألف من المتزوجين حديثا بينما كان نحو ألفين متزوجين بالفعل وأرادوا أن يعيدوا إهداء زيجاتهم وأسرهم لله لأنهم كانوا قد تزوجوا قبل الانضمام للكنيسة فيما كان كثيرون متزوجين قبل أن يتحولوا عن ديانتهم والسابقة وينضموا للكنيسة.

وكان القس "ميونغ مون" والذي توفي في العام 2012 عن عمر 92 عاما يشرف على حفلات الزفاف الجماعية منذ أوائل الستينات من القرن الماضي.

وأشرفت أرملته، وتدعى "هاك جا هان مون" على مراسم اليوم والتي حضرها 22 ألفا من أتباع الكنيسة والضيوف في مركز تشيونغ شيم العالمي للسلام في مدينة جابيونغ شمال شرقي العاصمة سول.