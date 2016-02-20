شاهد: مولودة تزن 6 كيلوغرامات وطولها 55 سم بالأرجنيتن

في حالة ولادة فريدة من نوعها في الأرجنتين ولدت سيدة طفلة تزن 6.13 كيلو غرامات و طولها 55 سنتيمترا، ما اضطر الأطباء للتدخل قيصريا حتى يتمكنوا من إخراجها من رحم أمها .

ولدت الطفلة – أوليفيا – عبر عملية قيصرية لماريا فرناند في وسط الأرجنتين في 16 من فبراير/شباط الماضي بعد أن جاءها المخاض على حين غرة .



و تقول أسرتها "كنا نعرف أن الطفلة كبيرة لكنها تجاوزت كل التوقعات لأنها كانت كبيرة حقا، وكان وزنها 6 كيلوغرامات و 130 غراما، وقياسها ما يقرب من 55 سنتيمترا.



و تقول الأم "لدي صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات يزن أربعة كيلوغرامات عند ولادته وقياس طوله 52 سنتيمترا. وهو من الأطفال كبيرة الحجم، لكن أوليفيا كانت كبيرة للغاية".