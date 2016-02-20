البث الحي
منوعات

شاهد: مولودة تزن 6 كيلوغرامات وطولها 55 سم بالأرجنيتن

20/2/2016

في حالة ولادة فريدة من نوعها في الأرجنتين ولدت سيدة  طفلة تزن 6.13 كيلو غرامات و طولها 55 سنتيمترا، ما اضطر الأطباء للتدخل قيصريا حتى يتمكنوا من إخراجها من رحم أمها .
ولدت الطفلة – أوليفيا – عبر عملية قيصرية لماريا فرناند في وسط الأرجنتين في 16  من فبراير/شباط الماضي بعد أن جاءها المخاض على حين غرة .

و تقول أسرتها "كنا نعرف أن الطفلة كبيرة لكنها تجاوزت كل التوقعات لأنها كانت كبيرة حقا، وكان وزنها 6 كيلوغرامات و 130 غراما، وقياسها ما يقرب من 55 سنتيمترا.

و تقول الأم "لدي صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات يزن أربعة كيلوغرامات عند ولادته وقياس طوله 52 سنتيمترا. وهو من الأطفال كبيرة الحجم، لكن أوليفيا كانت كبيرة  للغاية".

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

"ناسا" تشتري عينات تربة من القمر بدولار واحد

وكالة ناسا للفضاء تشتري تربة قمرية بسعر يبدأ من دولار واحد (روتيرز)