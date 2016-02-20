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شاهد: مشادات بين النواب وحكومة الوفاق في ليبيا

20/2/2016

شهدت جلسـة مجلـس نواب طبرق لإقرار حكومـة فايـز السراج بحضور رئيس وأعضاء المجلـس الرئاسـي مـشـادات كـلامـيـة بـيـن أعـضاء البرلمان .

و كانت المشادات الكلامية بين أعضاء برلمان طبرق وفتحي الـمـجـبري نائـب رئيـس حكومـة الوفاق الليبيـة.

و قال المجبري متحدثا عن اختيارات تشكيلة  الحكومة" خياراتنا فـي حكومـة الوفاق بشأن الحقائـب الوزارية ليست مثالية تماما لكنها أفضل ما توصلنا إليه" .

و أضاف " حكومة الوفاق ستعمل من طرابلس وفي حالت وجود أي تهديد ستنتقل للعمـل مـن أي منطقـة أخرى "

و قال" الادعاء بأن حكومـة الوفاق محاصصـة أمر خاطـئ وإنمـا هـي حكومـة كفاءات وطنيـة و  ليس عيبا أن يكون هناك نموذج مسبق بشأن التوزيع الوزاري وارتباطه بضمان تمثيل كل التراب الليبي ، و اخـتــيــار الـوزراء لـيــس جـهــويـاً كـما يـدعي بعـض النواب" .

و يقضي اتفاق الصخيرات الذي وقعه أعضاء من البرلمان المنحل والمؤتمر الوطني العام، أن يكون التصويت لمنح الثقة من عدمه لحكومة الوفاق من اختصاص مجلس النواب و هو المتوقع أن يتم يوم الثلاثاء القادم .

جدير بالذكر أن اتفاق الصخيرات رغم الدعم الدولي و العربي له  لا يحظى حتى الآن بالإجماع داخل مجلس النواب المنحل والمؤتمر الوطني، إذ يعارضه نواب من الطرفين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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