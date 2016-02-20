شاهد: ماذا تفعل عند ابتلاع الطفل قطعة معدنية؟

يتساءل الآباء عن ماذا يتعين عليهم فعله في حال ابتلاع الصغير قطعة معدنية، التصرف السليم والسريع في هذه الثواني المعدودة قد تتوقف عليه حياة الصغير.

وتناولت حلقة اليوم من "ساعة صباح" على الجزيرة مباشر: أهم مكونات حقيبة الإسعافات الأولية المنزلية؟ وما أبرز التدريبات التي يجب أن يتقنها الكبار للتصرف السليم في الفترة الدقيقة بعد وقوع الإصابة.

الفيديو التالي يقدم نصائح ضيفينا الدكتور، تيسير علي عبد المجيد، رئيس قسم الطوارئ بإحدى المستشفيات بالدوحة، والدكتور خالد الأنصاري، أستاذ طوارئ الأطفال بمستشفى حمد بالدوحة للآباء لإنقاذ حياة أطفالهم.