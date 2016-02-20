شاهد: قوات الأمن المصرية تعتدي على أهالي المعتقلين بالشرقية

اعتدت قوات أمن مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية المصرية، اليوم (السبت) على أهالي وذوي المعتقلين بقنابل الغاز والمياه.

وكانت قوات الأمن فرضت إجراءات غير عادية وفرضت أن تكون الزيارة الأسبوعية للمعتقلين من خلف الأسلاك، وهو الأمر الذي رفضه ذوو المعتقلين، وهتفوا ضد الشرطة ، فقوبل ذلك بقنابل الغاز.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين بوقف ما وصفته بهمجية قوات الأمن، مطالبة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لتوثيق هذه الجرائم والانتهاكات، واتخاذ كل الوسائل المتاحة لرفع الظلم عن المعتقلين وذويهم، مؤكدة مطلب محاكمة كل المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.