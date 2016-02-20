شاهد: فيلم فلسطيني يفوز بجائزة الجمهور ببرلين

نال الفيلم الموسيقي "موقف 48 " الذي عٌرض باللغة العربية، وأدى معظم أدواره ممثلون فلسطينيون، وأخرجه إسرائيلي، جائزة الجمهور في مهرجان برلين السينمائي الدولي اليوم (السبت).

ونال الفيلم، وهو من إخراج "أودي ألوني" جائزة الجمهور لفئة أفلام البانوراما لأفضل فيلم روائي.

ويروي فيلم "موقف 48" قصة نجم غنائي فلسطيني لموسيقى الراب وحبيبته في مدينة اللد، التي يقطنها يهود وفلسطينيون قرب تل أبيب، والتي اشتهرت حتى فترة قريبة بأنها واحدة من مراكز المخدرات في الشرق الأوسط.

وقالت الممثلة سمر قبطي إنه ينبغي أن يجد الفلسطينيون سهولة في فهم الفيلم، رغم كونه يجسد حياة مختلفة جذريا عن التقاليد الإسلامية.

فعلى سبيل المثال تظهر في الفيلم صورة لوجه سمر في ملصق دعائي لحفل لموسيقى الهيب هوب مما دفع أفراد من عائلتها للتهديد بإيذائها إذا شاركت في الحفل.

وقالت سمر "إنه فيلم ثوري لأنه لا يتناول الطريقة التي يتم تقديمنا بها- نحن الفلسطينيين- للعالم."

وأضافت لرويترز في مقابلة "نحاول تقديم حقيقة ما يحاول الجيل الجديد القيام به دون أي محاولة لجعل الواقع أجمل أو أقبح."

وقال المخرج ألوني "نحن جميعا متفائلون جدا لأننا أيضا أحضرنا عددا من الشبان صغار السن ومنحناهم تذاكر، شبان في العشرين من العمر، لا يعرفون أي شئ عنا، ولقد أعجبوا بالفيلم".