البث الحي
منوعات

شاهد: فيلم فلسطيني يفوز بجائزة الجمهور ببرلين

20/2/2016

نال الفيلم الموسيقي "موقف 48 " الذي عٌرض باللغة العربية، وأدى معظم أدواره ممثلون فلسطينيون، وأخرجه إسرائيلي، جائزة الجمهور في مهرجان برلين السينمائي الدولي اليوم (السبت).
ونال الفيلم، وهو من إخراج "أودي ألوني" جائزة الجمهور لفئة أفلام البانوراما لأفضل فيلم روائي. 
ويروي فيلم "موقف 48" قصة نجم غنائي فلسطيني لموسيقى الراب وحبيبته في مدينة اللد، التي يقطنها يهود وفلسطينيون قرب تل أبيب، والتي اشتهرت حتى فترة قريبة بأنها واحدة من مراكز المخدرات في الشرق الأوسط. 
وقالت الممثلة سمر قبطي إنه ينبغي أن يجد الفلسطينيون سهولة في فهم الفيلم، رغم كونه يجسد حياة مختلفة جذريا عن التقاليد الإسلامية. 
فعلى سبيل المثال تظهر في الفيلم صورة لوجه سمر في ملصق دعائي لحفل لموسيقى الهيب هوب مما دفع أفراد من عائلتها للتهديد بإيذائها إذا شاركت في الحفل. 
وقالت سمر "إنه فيلم ثوري لأنه لا يتناول الطريقة التي يتم تقديمنا بها- نحن الفلسطينيين- للعالم." 
وأضافت لرويترز في مقابلة "نحاول تقديم حقيقة ما يحاول الجيل الجديد القيام به دون أي محاولة لجعل الواقع أجمل أو أقبح."
وقال المخرج ألوني "نحن جميعا متفائلون جدا لأننا أيضا أحضرنا عددا من الشبان صغار السن ومنحناهم تذاكر، شبان في العشرين من العمر، لا يعرفون أي شئ عنا، ولقد أعجبوا بالفيلم".

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

"ناسا" تشتري عينات تربة من القمر بدولار واحد

وكالة ناسا للفضاء تشتري تربة قمرية بسعر يبدأ من دولار واحد (روتيرز)