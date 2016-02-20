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شاهد: بيع سيارة جيمس بوند مقابل 3.5 مليون دولار

20/2/2016

بيعت في مزاد سيارة أستون مارتن من طراز (دي بي 10) صممت لأحدث أفلام جيمس بوند (سبيكتر) مقابل نحو 3.5 ملايين دولار، لتتجاوز كثيرا السعر المتوقع.
 
ولطالما ارتبطت السيارة "أستون مارتن" بشخصية (العميل 007 ) وهي واحدة من عشر سيارات صممت للفيلم الذي شهد تجسيد "دانيال كريغ" للدور الشهير للمرة الرابعة. وجرى تعديل معظم السيارات لتناسب التصوير وظلت اثنتان منهما السيارة التي بيعت لأغراض العرض.
 
وقالت دار مزادات كريستيز إن المزايدة على (سبيكتر سيلفر دي بي10) التي عرضت في مزاد (جيمس بوند سبيكتر) استمرت أقل من خمس دقائق.
 
وكان السعر المتوقع بين مليون و مليون ونصف المليون جنيه استرليني لكن السيارة بيعت مقابل 2434500 جنيه (3.48 مليون دولار).
 
وحقق (سبيكتر) وهو الفيلم الرابع والعشرين لجيمس بوند في 53 عاما حوالي 879 مليون دولار في جميع أنحاء العالم منذ بدأ عرضه في أكتوبر/تشرين الأول.

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