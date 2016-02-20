شاهد: استعراض مثير في مباراة بورتلاند أمام وريورز

قدم داميان ليلارد لاعب فريق بورتلاند تريل بليزرز عرضا مبهرا وسجل 51 نقطة ليقود فريقه لفوز كبير 137-105 على جولدن ستيت وريورز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين الجمعة.

وهي المرة الأولى في مسيرته التي يسجل فيها ليلارد 51 نقطة في مباراة واحدة.

وأحرز صانع ألعاب بورتلاند 21 نقطة في الربع الرابع من 33 نقطة سجلها الفريق في هذا الربع.

ومرر ليلارد سبع كرات حاسمة بالإضافة إلى خطف الكرة ست مرات وهو أول لاعب يستطيع تسجيل 50 نقطة على الأقل وتمرير خمس كرات حاسمة وخطف الكرة خمس مرات منذ الين ايفرسون في 2005.

وأنهى بورتلاند النصف الأول من اللقاء متقدما 68-62 قبل أن يوسع الفارق مع وريورز في الربع الثالث إلى 19 نقطة.

وهي الهزيمة الخامسة هذا الموسم لوريورز حامل اللقب مقابل 48 انتصارا يتصدر بهم القسم الغربي.